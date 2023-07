Medie: Rapper fanget i båd-drama

Migos-rapperen Quavo fik sig angiveligt en knap så sjov bådtur søndag aften, da den skulle være blevet spoleret af to mænd, der blev tilbageholdt af politiet.

På en yacht søndag aften i Miami skete en uoverenstemmelse mellem to gæster og kaptajnen på båden.

Det skriver Page Six, der har fået adgang til politirapporten, der bekræfter, at sagen efterforskes af politiet.

Ifølge Miami Beach Police Department blev to mænd ombord på båden angiveligt 'meget aggressive' over for kaptajnen og det resterende af besætningen, da gæsterne blev gjort opmærksom på, at tiden på deres bådudlejning var ved at løbe ud.

Her krævede de to mænd angiveligt tilbagebetaling og begyndte at komme med verbale trusler.

Kaptajnen har ifølge politiet også berettet om, at en af mændene skulle have truet med at smide ham af båden og 'slå ham ihjel' samt have taget kaptajnen telefon og pung fra lommen.

Indblandet?

Det er endnu uklart, hvorvidt Migos-rapperen skulle være involveret i hændelsen på båden.

Sagen efterforskes stadig.

Dog har en kilde fortalt til Page Six, at Quavo, hvis borgerlige navn er Quavious Keyate Marshall, angiveligt skulle være tilbageholdt umiddelbart efter hændelsen.

Men hurtigt løsladt igen.

Rapperen har ikke ønsket at kommentere sagen til mediet.