Medie: Stjerne hemmeligt gift

Ifølge Page Six er skuespillerinden Anya Taylor-Joy blevet gift med kæresten Malcolm McRae i al hemmelighed

Bryllupsklokkerne har ringet.

For mediet Page Six skriver, at skuespillerinden Anya Taylor-Joy, der blandt andet er kendt fra den store Netflix-succes 'Dronninggambit', er blevet gift med skuespiller-kæresten Malcolm McRae.

Ifølge mediet var der tale om et intimt lille bryllup i USA, men Page Six beretter, at det nybagte ægtepar planlægger en støre ceremoni i den nære fremtid.

Mediet skriver videre, at 26-årige Anya Taylor-Joy og 27-årige Malcolm McRae blev set i den australske storby Sydney mandag, hvor førstnævnte havde en forlovelsesring på fingeren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Anya Taylor-Joy er også kendt fra Netflix-successen 'Peaky Blinders'. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Rygter om forlovelse

I sidste måned satte Anya Taylor-Joy gang i rygterne, da 'Dronninggambit'-stjernen blev fotograferet med en ring på fingeren, mens hun steg af et privat jetfly i Sydney.

Annonce:

Skuespillerinden har bekræftet, at hun er kærester med Malcolm McRae, men Netflix-stjernen har i skrivende stund hverken bekræftet forlovelsen eller bryllupppet.

Tilbage i marts gav Anya Taylor-Joy, der også er kendt fra Netflix-successen 'Peaky Blinders', sine første offentlige kommentarer om skuespiller-kæresten. Det gjorde hun til britiske Vogue.

- Jeg har endelig fundet en, der med glæde vil sidde i stilhed sammen med mig og læse. Vi er stort set 80 og syv år på samme tid, og det fungerer rigtig godt, fortalte skuespillerinden.

J-LO er evigt ung: Her er hemmeligheden

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Louise gik stik imod resten af hotellet i ugens Paradise. Hun er på besøg i 'Der er brev' med sin nye partner, Sejr. Lyt med herunder eller i din podcast-app