Medie: Stjernepar er blevet gift

Bryllupsklokkerne har ringet.

For mediet TMZ skriver, at skuespillerne Jennifer Lopez og Ben Affleck er blevet gift.

Ifølge vielsesdokumenterne, som mediet har læst, fik parret ægteskabslicens 16. juli, hvor navnene Benjamin Geza Affleck og Jennifer Lynn Lopez stod i.

Mediet skriver, at 'J-Lo' sagde ja til sin mand i Las Vegas. I skrivende stund er der ikke yderligere oplysninger om brylluppet.

En kilde tæt på 52-årige Jennifer Lopez bekræfter overfor TMZ, at skuespillerinden er blevet gift med 49-årige Ben Affleck.

Ingen af skuespillerne har dog i skrivende stund bekræftet, at de er blevet gift.

Skuespillerne har været forlovet siden april. Foto: Aude Guerrucci/Ritzau Scanpix

Ring på fingeren

Det var tilbage i april, at Jennifer Lopez og Ben Affleck blev forlovet for anden gang. Førstnævnte fortalte om den store nyhed i sit nyhedsbrev med titlen 'On The JLo', hvor sangerinden havde lagt en video ud.

Det nybagte ægtepar var kærester for første gang tilbage i 2002. På daværende tidspunkt blev hovedpersonerne også forlovet, men de valgte at udskyde bryllupsklokkerne på ubestemt tid på grund af den store opmærksomhed fra medierne.

De valgte i 2004 at bryde forlovelsen. Men i februar 2001 fortalte de offentligheden, at de atter var sammen igen.

Jennifer Lopez har de 14-årige tvillinger sammen med sangeren Marc Anthony.

På den anden side er Ben Affleck far til 16-årige Violet, Seraphina på 13 år samt 10-årige Samuel. Han har børene fra ægteskabet med Jennifer Garner.

