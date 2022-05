Medier: Angrebet på scenen

En mand løb op på scenen og forsøgte at tackle komiker Dave Chappelle under hans show i Los Angeles

Den amerikanske komiker Dave Chappelle, der for få måneder siden blev omdrejningspunkt for massiv kritik, efter at han i Netflix-showet 'The Closer' gjorde grin med transkønnede, er angiveligt blevet angrebet på scenen under en optræden i Hollywood Bowl i Los Angeles.

Det skriver flere medier, heriblandt amerikanske Deadline, Sky News og norske VG.

Dave Chappelle optrådte tirsdag aften amerikansk tid på scenen i Hollywood Bowl i Los Angeles med showet 'Netflix Is a Joke Presents: Dave Chappelle and Friends'.

Ifølge flere øjenvidner, der har beskrevet hændelsen på Twitter og delt både videoer og billeder, løb en mand under showet op på scenen og forsøgte at tackle Dave Chappelle.

Hurtigt blev manden dog overmandet af sikkerhedsfolk, skriver en journalist fra mediet Buzzfeed, der var til stede under showet.

Ifølge 'Deadline' var det ikke tilladt for publikum at medbringe telefoner til showet. Derfor er video og billedmateriale fra det mulige overfald sparsomt.

Efter episoden skal Dave Chappelle ifølge Sky News have joket med, at der var tale om en transkønnet person.

Opdateres ...