Medier: Det er slut

Forholdet mellem sangeren Jennifer Lopez og den tidligere baseballspiller Alex Rodriguez er forbi.

Det skriver talrige udenlandske medier, deriblandt CNN.

Parret blev ellers forlovet på Bahamas i marts 2019 efter to år som kærester, og de blev fotograferet sammen så sent som sidste måned i Den Dominikanske Republik, hvor Lopez er ved at optage en film.

Ifølge en kilde tæt på parret, som CNN har talt med, slog 51-årige Lopez og 45-årige Rodriguez op for et par uger siden.

Parret har endnu ikke selv kommenteret nyheden. Foto: Ritzau Scanpix

Efter meldinger om bruddet har ramt medier verden over, har Lopez lagt et følelsesladet billede op på det sociale medie Instagram. Her ses datteren, 13-årige Emme, med tårer i øjnene i sin fars arme, Lopez' eksmand Marc Anthony, over et FaceTime-opkald.

'Når de er kede af det, men mor og far er der for dem', skriver Jennifer Lopez til billedet og tilføjer:

'Jeg elsker dig, og jeg er så stolt af dig'.

Det normalt velunderettede kendismedie TMZ har også bragt nyheden. Her lyder det dog, at bruddet først skete fredag.