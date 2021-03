Medier: Jolie hævder at have voldsbeviser mod Pitt

45-årige Angelina Jolie har angiveligt beviser for, at 57-årige Brad Pitt var voldelig under deres ægteskab.

Det skriver flere amerikanske medier som Entertainment Tonight på baggrund af nye retsdokumenter, som Angelina Jolies advokater skulle have indleveret 12. marts.

Her lyder det, at Jolie er parat til at levere beviser mod Pitt vedrørende hendes påstande om vold. Parret blev formelt skilt i 2019, mens forældremyndigheden over deres seks børn endnu ikke er afgjort.

Da det i 2016 kom frem, at parret skulle skilles, blev Pitt frikendt for at have udøvet vold mod parrets børn. Det var blandt andre FBI, der undersøgte den sag. Sagen blev lukket 22. november 2016.

Kendisadvokat: Det kan blive grimt

Men nu hævder Jolie altså at have nye beviser, uden at det fremgår, om det også omhandler vold begået mod børn.

Efter sagen blev droppet, talte Brad Pitt i 2017 om sagen i et interview med GQ Style.

- Jeg lå vitterlig på ryggen og følte mig lænket til systemet, da børneforvaltningen blev hidkaldt, forklarede han.

- Efterfølgende har det været muligt for os at samarbejde og få løst tingene. Vi gør begge vores bedste, fortsatte han med henvisning til forholdet til Angelina Jolie.

Romantikken opstod, da de filmede Mr. and Mrs. Smith. Foto: PR

Så sent som i sidste måned fortalte Angelina Jolie i et interview med Vogue, at de sidste par år 'havde været ret hårde'.

- Jeg har fokuseret på, at min familie skal hele. Det kommer langsomt tilbage, som is der smelter og blodet, der vender tilbage til min krop, sagde hun.

Parret blev gift i 2016 og gik fra hinanden to og et halvt år senere. Hverken Pitt eller Jolie har kommenteret de nye retsdokumenter.