Medier: Lander kæmpe millionaftale

Britney Spears er ikke færdig med at dele ud af sig selv.

Siden det blev besluttet, at hendes værgeskab skulle ophøre, har stjernen åbenhjertigt delt sit liv med sine følgere på Instagram, og nu vil hun i en ny bog lade endnu flere detaljer se dagens lys.

Det skriver både Page Six og Deadline. Begge medier har fået oplyst fra kilder med kendskab til sagen, at Britney Spears og forlaget Simon & Schuster har indgået en aftale om en bog.

Ifølge begge medier sikrer Britney sig med aftalen 15 millioner dollars - svarende til 98,5 millioner danske kroner - for rettighederne til hendes fortælling. Hverken forlaget eller sangeren selv har endnu bekræftet.

Britney Spears har dog tidligere på året annonceret, at der er store ting på vej fra hende. I et opslag på Instagram har hun desuden tilbage i januar delt et billede af en skrivemaskine med teksten: 'Skal jeg starte fra begyndelsen?'.

Page Six oplyser, at aftalen er blandt de største i historien kun overgået af Michelle og Barack Obama, som angiveligt fik 60 millioner dollars for rettighederne til deres bøger.

For nylig udkom Britney Spears' søster, Jamie Lynn Spears, med en bog om sit liv. Det gav anledning til en mængde tilsvininger og beskyldninger på sociale medier søstrene imellem, som du kan læse mere om her.

