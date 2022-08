Medier: Superstjerner går fra hinanden

Et af underholdningsverdenens mest omtalte par er angiveligt ikke længere sammen. Det skriver talrige amerikanske medier - blandt andet CNN, der i en artikel med overskriften 'Kim Kardashian and Pete Davidson end relationship' citerer en kilde tæt på parret for at sige:

'De gik fra hinanden i denne uge i mindelighed på grund af afstand og travlhed'.

Det er ikke lykkedes CNN at få bruddet bekræftet af hovedpersonerne.

Anonyme kilder

Historien bakkes op af nyhedsbureauet Reuters, der dog heller har fået fat i hverken 41-årige Kardashian eller 28-årige Davidson.

Reuters baserer ligeledes deres historie på flere forskellige anonyme kilder, der angiveligt har 'sladret' til medier som E!News og People Magazine, der tror nok på deres kilder til, at de har følt sig sikre nok i deres sag til at turde publicere den opsigtsvækkende historie.

Det store, amerikanske - og sædvanligvis velunderrettede - underholdningsmedie TMZ skriver på deres hjemmeside, at de har fået bruddet bekræftet.

Kim Kardashian og Pete Davidson begyndte at date for cirka ni måneder siden.

Kim Kardashian og Pete Davidson mødtes, da hun var gæstevært på Saturday Night Live, og efterfølgende fik hun hans nummer af programmets producer. Tidligere på året afslørede hun, hvad hun skrev i sin første besked til ham.

Forholdet fik enorm opmærksomhed - ikke mindst fordi Kim Kardashians eksmand, Kanye West, tilsyneladende ikke var tilfreds med, at hans ekskone havde fundet en ny kærlighed.

Langdistanceforhold

Det var mediet E!News, der var først med historien og ifølge dem er Kim og Pete stadig venner og på talefod.

Bruddet skyldes angiveligt, at det har været for svært for parret at holde liv i parforholdsgnisten på lang afstand.

Det har været nødvendigt, da 'Saturday Night Live'-komikeren Pete Davidson en del af sommeren har arbejdet i Australien på filmen 'Wizards!', mens Kim Kardashian er blevet tilbage i Los Angeles for at tage sig af de fire børn North, Psalm, Chicago og Saint, som hun har med eksmanden Kanye West.