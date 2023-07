Medlem af fornem 'milliard-klub'

Det er hele syv år siden, at Britney Spears udgav sit seneste album. Popstjernen formår dog stadig at skabe overskrifter på den helt store musikscene.

I weekenden blev poplegenden nemlig medlem af Spotifys 'Milliard-klub', da hendes hitsingle 'Toxic' fra 2003 ifølge streamingtjenesten ramte en milliard afspilninger.

Det skriver CNN.

Britney Spears tilslutter sig dermed en liste af kæmpe artister, der alle har formået at få over en milliard streaminger på en enkelt sang.

Listen toppes af The Weekends megahit 'Blinded Lights' fra 2019, der har fået utrolige næsten fire milliarder streams.

Der er dog ikke kun sange af nyere dato på listen, der for eksempel også består af hits som ABBA's 'Dancing Queen' fra 1976 og Whitney Houstons "I Wanna Dance With Somebody" fra 1987.

Annonce:

Sangen 'Toxic' var en del af Britney Spears-albummet 'In the Zone' fra 2003, men var dog oprindeligt tiltænkt en anden poplegende - nemlig den australske sangerinde Kylie Minogue, der dog afviste sangen.

Britney Spears har solgt over 100 millioner album verden over og er derved den ottende mest sælgende kvindelige kunstner i amerikansk musikhistorie. Foto: Eduardo Munoz/Ritzau Scanpix

Man kan sige meget om poplegenden Britney Spears, men hun har siden sin debut i 1998 været garant for at skabe opmærksomhed omkring sig.

Og sommeren 2023 bliver altså ingen undtagelse. For ud af det blå har verdensstjernen valgt at udgive en spritny sang. Noget, mange fans ikke havde turdet håbe på, efter at sangeren tidligere har udtalt sig vægelsindet om sin fremtidige musikalske karriere.

Sangen hedder 'Mind Your Business' og udkommer fredag, og på nummeret får hitmageren selskab af rapperen will.i.am, der også har haft stor succes som medlem af Black Eyed Peas.

Kombinationen af de to musikalske kraftværker er dog ikke helt ny. Sammen stod de bag kæmpehittet 'Scream & Shout' i 2012, der indtog førstepladsen på hitlister i store dele af verden - heriblandt Danmark.