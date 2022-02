Medvirkede i flere kultfilm: Nu er han død

Den amerikanske skuespiller og kampkunstudøver Robert Wall er død, 82 år gammel.

Det beretter TMZ.

Robert Wall medvirkede i 70'erne og 80'erne i en lang række film med kampkunsten i centrum heriblandt 'Enter the Dragon' fra 1973 og 'Game of Death' fra 1978 sammen med flere af de største stjerner i den genre, blandt andre Bruce Lee og Chuck Norris.

Han var desuden gennem en årrække forretningspartner med netop Chuck Norris, da de sammen stiftede og drev organisationen World Black Belt Inc.

I 'Enter the Dragon', hvor Robert Wall spillede den onde O'Hara, kæmpede Bruce Lee og Robert Wall en virkelig kamp mod hinanden til en scene, og den kamp kostede Bruce Lee et brækket ribben, har Robert Wall senere fortalt.

Over for TMZ har Robert Walls familie udtrykt deres sorg over dødsfaldet.

'Bob var den bedste mand og far. Familie betød alt for ham. Han levede et bemærkelsesværdigt liv, og der er et hul i vores hjerter, som aldrig vil blive fyldt. Hans ånd og arv vil leve videre for evigt i os. Han var vores klippe', skriver de i en udtalelse til mediet.

Bruce Lee, der selv døde i 1973, har en officiel konto på Instagram, hvor tabet af kollegaen er blevet anerkendt. I et opslag, som er delt tidligt tirsdag morgen, står der: 'Hvil i fred' til et billede af de to sammen.