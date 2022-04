Mega-stjerne anholdt i lufthavn

Den amerikanske rapper A$AP Rocky er blevet anholdt i den internationale lufthavn i Los Angeles, hvor han ankom med privatfly fra en ferie med kæresten Rihanna på Barbados.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt NBC News og TMZ.

Over for NBC News bekræfter rapperens advokat anholdelsen.

A$AP Rocky, der har det borgerlige navn Rakim Mayers, har siden november indgået i politiets efterforskning af et skyderi, der fandt sted 6. november. Angiveligt er det i den forbindelse, at politiet nu har valgt at arrestere ham.

A$AP Rocky har ikke udtalt sig om anholdelsen. Foto: Ritzau Scanpix

Skudofferet, der overlevede, udpegede angiveligt efterfølgende A$AP Rocky som gerningsmanden og har forklaret, at rapperen skød ham tre til fire gange. Ifølge NBC News er skudepisoden ikke tidligere blevet omtalt i medierne.

Det oplyses ikke, hvad A$AP Rocky er sigtet for, eller hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Flygtede fra rygter

Den 33-årige rapper, der sidste forår bekræftede, at han og sangeren Rihanna er kærester, skal inden længe være far, når parrets første barn kommer til verden.

For nylig blev parret genstand for massive rygter, der gik på, at A$AP Rocky skulle have været sin kæreste utro, og at de derfor ville gå fra hinanden. Det viste sig dog at være pure opspind.

Den massive mediestorm fik dog Rihanna og A$AP Rocky til at flygte til Barbados, hvor de indtil onsdag har været på ferie sammen.