Megan Fox indrømmer: Har aldrig elsket sin krop

Skuespilleren viser sin krop frem som badetøjsmodel for Sports Illustrated, men hun har ikke et ukompliceret forhold til den

'Transformers'-stjernen Megan Fox har ofte været genstand for stor opmærksomhed på baggrund af sit udseende.

Nu tiltrækker den 37-årige kendis sig igen opmærksomhed på den konto, efter det mandag blev afsløret, at hun er en af de modeller, som i år pryder forsiden af dette års udgave af magasinet Sports Illustrateds ikoniske 'swimsuit edition' (badetøjsudgivelse, red.).

Men til netop Sports Illustrated fortæller Megan Fox i den forbindelse, at hun altid har kæmpet med stor usikkerhed.

- Jeg lider af dysmorfofobi (Body Dysmorphic Disorder også kaldet BDD, red.). Jeg ser aldrig mig selv, sådan som andre mennesker ser mig, siger hun til magasinet.

Aldrig nogensinde

Dysmorfofobi er en psykisk lidelse, som indebærer, at man har et forvrænget billede af, hvordan man selv ser ud, og opfatter sig selv som enten grim, unormal eller deform.

Og det er en lidelse, som altid har påvirket Megan Fox.

- Der har aldrig været et øjeblik i mit liv, hvor jeg har elsket min krop, aldrig nogensinde, slår hun fast over for Sports Illustrated.

Trods sin lidelse har Megan Fox aldrig været bange for at vise sin krop offentligt. Her på den røde løber med Machine Gun Kelly ved sin side. Foto: John Palmer/Ritzau Scanpix

Megan Fox har tidligere talt om følelsen af at være usikker på sig selv og sin krop. I et fælles interview med on/off-kæresten Machine Gun Kelly med magasinet GQ i 2021 fortalte hun, at hun var præget af dyb usikkerhed.

- Man kigger måske på en person og tænker: 'Den person er så smuk. Livet må være meget nemt for vedkommende'. Men man har det efter al sandsynlighed aldrig på den måde, når det kommer til en selv, sagde hun dengang.

