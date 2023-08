Megan Fox overrasker: Springer ud som digter

Er du fan af Megan Fox, så er dette en spændende nyhed.

Er du derimod en 'pretty-boy med mørke hemmeligheder', så er nyheden måske knap så god.

Den amerikanske skuespillerinde Megan Fox tager nemlig noget af et sidespring fra skuespillet, da hun på sin Instagram-profil afslører, at hun har skrevet en digtsamling med navnet 'Pretty boys are Poisonous', eller oversat til dansk: 'Flotte fyre er giftige'.

37-årige Megan Fox har delt et billede af digtsamlingens forside til sine 21,4 millioner følgere på Instagram samt en beskrivelse af, hvad digtsamlingen kommer til at dreje sig om.

'Disse digte blev skrevet i et forsøg på at fjerne den sygdom, der havde slået rod i mig på grund af min tavshed. Jeg har brugt hele mit liv på at holde på mænds hemmeligheder, min krop klør fra at bære vægten af ​​deres synder,' skriver hun og fortsætter:

Annonce:

'Min frihed lever på disse sider, og jeg håber, at mine ord kan inspirere andre til at tage deres lykke og identitet tilbage ved at bruge deres stemme til at oplyse det, der er blevet begravet, men ikke glemt, i mørket.'

Digtsamlingen udkommer 7. november og publiceres af det amerikanske bogforlag Simon & Schuster.

Ifølge CNN beskriver forlaget digtsamligen som 'en hjerteskærende og mørk digtsamling, hvor Megan Fox i løbet af 80+ digte fortæller alle de måder, hvorpå vi som mennesker tilpasser os selv til dem vi elsker, selvom det betyder, at vi mister os selv i processen.

Digtsamlingen udkommer også som lydbog med Megan Fox selv som oplæser.

I slutningen af juli rakte Megan Fox ud til sine fans i et forsøg på at indsamle penge. Og det vakte ikke ligefrem begejstring hos hendes følgere.

Læs mere om det her: Stenrig stjerne tigger om penge fra fans