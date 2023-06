Megan Fox raser: 'Du fucker med den forkerte'

Det går ikke stille for sig, hvis man vælger at kritisere Megan Fox' børn.

Den amerikanske skuespillerinde langer hårdt ud efter politikeren Robby Starbuck, efter han har lavet et opslag på Twitter, hvor han hævder, at skuespillerinden tvinger sine tre sønner til at gå i 'pige-tøj'.

'Det er ren børnemishandling,' skrev han blandt andet.

Sådan skriver People.

Og den kommentar går bestemt ikke rent ind hos 'Transformers'-stjernen.

I et opslag på Instagram sender hun en hilsen til politikeren, hvor hun blandt andet kalder ham for en 'clout chaser'. Et udtryk, der bruges om en person, som udelukkende higer efter opmærksomhed, følgere eller mulighed for magt.

Annonce:

'Uanset hvor desperat du kan blive efter at få rigdom, magt, succes eller berømmelse - så brug aldrig børn som reklamesøjle. Især når det er ondsindet og fejlagtigt,' skriver hun blandt andet i opslaget og fortsætter:

'At udnytte mine børns kønsidentitet for at få opmærksomhed i din politiske kampagne har bragt dig på den forkerte side af universet.'

'Du f***er med den forkerte heks!' afslutter hun sit udbrud.

Spekulationer om utroskab

Den amerikanske skuespiller og model danner til dagligt par med rapperen Machine Gun Kelly.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Megan Fox og rapperen Machine Gun Kelly danner til dagligt par og er for nyligt blevet forlovet. Foto: John Palmer/Ritzau Scanpix

Tidligere på året blev der spekuleret gevaldigt i kendisparrets forhold, da Megan Fox slettede sin profil på Instagram, efter hvad der lignede beskyldninger om utroskab mod rapperen.

Megan Fox vendte hurtigt retur til det sociale medie, hvor hun manede spekulationerne til jorden og satte pressen og de sociale mediebrugere på plads.

Inden hun tabte sit hjerte til rapperen, dannede hun bar med Austin Green, med hvem hun har tre børn med.

I maj 2020 kunne de annoncere, at de skulle skilles.