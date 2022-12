Megastjerne i vildt karriereskift

Måske har hun simpelthen slået så mange rekorder, at musikbranchen er blevet for kedelig.

I hvert fald er Taylor Swift på udkig efter nye karrieremuligheder og er godt på vej til sin debut som decideret filminstruktør i samarbejde med det Oscar-vindende filmselskab Searchlight Pictures, der blandt andet står bag film som 'Nomadland' og 'The Shape of Water'.

Det skriver Variety.

Ifølge mediet har Swift selv skrevet manuskriptet, og som mangeårig historiefortæller er selskabet glade for at have fået popstjernen med ombord.

'Taylor er en af sin generations bedste kunstnere og historiefortællere. Det er en oprigtig glæde og et privilegium at samarbejde med hende og følge hende på den spændende og nye kreative rejse', udtaler David Greenbaum og Matthrew Greenfield, der står bag Searchlight Picturs, ifølge Variety.

De nærmere detaljer om filmen holder filmselskabet tæt med.

Hiver rekorder i land

Udover at være den musiker med flest American Music Awards-priser (AMA) på hylden nogensinde, er Swift også allerede blevet hædret for sit arbejde med de levende billeder.

Ifølge Variety er hun således den eneste solo-artist, der i samme omgang har vundet to priser for 'bedste instruktør' til MTV's Video Music Awards. Dem vandt hun for musikvideoerne 'All Too Well: The Short Film' og 'The Man'.

Senest har Swift udgivet albummet 'Midnights', som Ekstra Bladets Thomas Treo beskriver som navlepilleri uden fangst.

