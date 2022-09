Megastjerne på vej ind i sjælden klub

Den 49-årige rapper Eminem, tidligere kendt under alter egoet 'Slim Shady', som står bag megahits som 'The Real Slim Shady', 'Not Afraid' og 'Shake That', kan meget vel være en af de næste superstjerner, som vinder den prestigefyldte EGOT.

EGOT er en forkortelse som bruges, når en person har vundet de fire største amerikanske priser inden for kreativ kunst: en Emmy, Grammy, Oscar og en Tony.

Der er kun 22 personer, der kan kalde sig selv for vindere af en EGOT. Nogle af navnene på listen er Whoopi Goldberg, Audrey Hepburn, Barbare Streisand og John Legend.

Den første

Og den fornemme klub er Eminem altså nu bare en Tony væk fra at blive optaget i.

Det skete, fordi han lørdag vandt en Emmy i kategorien outstanding variety special for det Super Bowl Halftim- show, som rapperen stillede op med i 2022 sammen med Kendrick Lamar, Snoop Dog, Dr. Dre, Mary J. Blige og 50 cent. Det skriver Deadline.

Annonce:

Foruden den nyligt vundne Emmy har rapperen i løbet af sin karriere også vundet 15 Grammyer i forskellige kategorier, og i 2003 vandt han en Oscar i kategorien bedste originale sang for sangen 'Lose Yourself', som stammer fra filmen '8 Mile', hvor rapperen selv spiller hovedrollen.

Artiklen fortsætter under billedet ...



I sine unge dage, i star- 00'erne, var Eminem bedst kendt under sit alter ego 'Slim Shady', som var kendt for at være en markant personlighed, som ikke havde meget tilovers for den etablerede musikelite. Foto: Ramin Talaie/AP

Derfor er det altså nu kun en Tony, som rapperen mangler. En Tony er den pris, som hædrer folk på teaterscenen og Broadway.

Hvis rapperen skulle ende på den musikalske teaterscene og rent faktisk vinde en Tony, ville han være den første rapper til at indfinde sig på listen over EGOT-vindere.

Hader prisuddeling

Prisuddelinger, og det at vinde priser er ikke noget, som Eminem går særlig højt op i. I hvert fald ikke én bestemt pris.

Rapperen udtalte tilbage i 2018 i et interview med Sway Colloway, at han aldrig mere ville deltage i Grammy-prisuddelingen, fordi 'den suger blodet ud af artister'.

Baggrunden for udtalelsen var blandt andet, at det aldrig var de rigtige, der vandt priserne, og at han følte, at det handlede mere om showet end rent faktisk at hædre artisterne.

Annonce:

Han er langtfra den første stjerne, som har været ude med riven efter Grammy-showet. Flere sorte artister har også i tidens løb beskyldt showet for at være racistisk og for at favorisere hvide vindere.

Sådan har han det dog ikke med sin Oscar-pris, som han ikke troede, han ville vinde. Faktisk var han så sikker, at han ikke dukkede op. Det udtalte rapperen til Variety.

'Mit yngre jeg følte ikke rigtig, at et show som det ville forstå mig (Oscar-showet, red.), men da jeg så fandt ud af, at jeg havde vundet ... Det var skørt. Det beviste over for mig, hvor autentisk og ægte den pris er - når man ikke dukker op, men stadig vinder.'

Hvis du interesserer dig for Eminem, så læs også: Kontroversielle Eminem: Homohad, dødstrusler og Grindr-scoringer