Megastjerne skal i retten: Kørte spirituskørsel

Bruce Springsteen skal i retten, efter han tilbage i november blev taget i at køre bil, mens han var påvirket af alkohol.

Det skriver flere medier blandt andet TMZ og Fox News.

71-årige Springsteen er blevet tiltalt for spirituskørsel, uansvarlig kørsel og for at have drukket alkohol på et område, hvor det ikke var tilladt. Det var i 'Bossens' hjemstat New Jersey hændelsen fandt sted 14. november.

Det lokale politi fortæller til Fox News, at musikeren var 'samarbejdsvillig gennem hele processen'. Retssagen vil gå i gang i løbet at de næste uger.

TMZ har forsøgt at få kommentarer fra Bruce Springsteen eller Springsteens repræsentanter, men det er foreløbigt ikke lykkedes. Det skulle efter sigende være første gang, Bruce Springsteen er blevet anklaget for spirituskørsel.

