- Meget sygt og sindssygt

Chagit Leviev fortæller, at det var følelsesmæssigt hårdt at se 'The Tinder Swindler'

Simon Hayut, der udgav sig for at være en del af den stenrige Leviev-familie, skal for retten i Israel i næste uge.

Chagit Leviev, der er administrerende direktør for Leviev Group USA og datter af den israelske diamantforhandler Lev Leviev fortæller til Page Six, at familien i årevis har vidst, at han bedragede virksomheder og kvinder.

Nu har de hevet ham i retten.

- Da jeg så dokumentaren, vidste jeg, at det var slut for ham, fortæller Chagit og tilføjer:

- Han kan ikke længere udgive sig for, hvem han er, og manipulere og lyve over for kvinder. Han er afsløret. Alle har set ham. Han troede, han ejede firmaet. Det er meget sygt og meget sindssygt.

Ubetalte regninger

I flere år fik Leviev-familien tilsendt ubetalte regninger fra firmaer og virksomheder, som Simon Hayut bedrog.

Familien hævder, at han bedrager, snyder, forfalsker og sårer kvinder rundt om i verden, mens han lader som om, at han er en anden person.

Leviev-familiens advokat, Guy Ophir, fortæller til at TMZ, at hvis familien vinder sagen, har de planer om at donere alle pengene til de kvinder, der blev ofre for Shimon Hayuts svindelnumre.

Streamingtjenesten Netflix udgav 'The Tinder Swindler', der viser, hvordan den 31-årige israeler mødte en række kvinder på datingappen Tinder og udgav sig for at være rig og succesfuld, inden han inviterede dem på luksuriøse dates.

Blandt andet udgav han sig for at være en del af den israelske Leviev-familie, der er blevet rige på diamantindustrien.

Møder ikke op i retten

Simon Hayut har anmodet om ikke at møde op i retten.

Tidligere har Tinder-svindleren også slået fast, at han ikke er enig i Netflix' fremtstilling af sagen.

- Jeg var bare en singlefyr, der ville møde kvinder på Tinder. Jeg er ikke en Tinder-svindler, sagde han til Inside Edition og understregede, at han ikke er et monster.

- De præsenterer det som en dokumentar, men i virkeligheden er det bare en fiktionsfilm, fortsatte han.