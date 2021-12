Meghan jubler: Vinder sag mod tabloidmedie

Det sidste slag om ophavsretten til et privat brev, som i 2019 blev trykt i britiske medier, er slået. Hertuginde Meghan Markle vandt sagen over mediehuset Associated Newspapers

Der er sjældent stille omkring hertuginde Meghan Markle, og i søgelyset er det svært at holde selv sine mest private informationer hemmelige.

Det måtte Meghan Markle også erfare, da et privat brev, hun havde sendt til sin far, blev offentliggjort i det britiske medie Mail on Sunday tilbage i 2019.

Det førte til en retssag, hvor Markle i første omgang vandt over mediet.

Tidligere på året gjorde en højesteretsdommer det klart, at hertugindens privatliv og ophavsret var tungest i vægtskålen. Han sagde, ifølge BBC, at problemerne var så klare, at der ikke var behov for en fuldstændig høring.

Den beslutning er nu blevet stadfæstet, og dermed er det sidste slag i sagen om ophavsrettighederne til det private brev afgjort.

Det skriver BBC.

Kompliceret forhold

Tidligere på foråret lagde hertuginde Meghan og hendes mand, prins Harry, alverdens medier ned efter et opsigtsvækkende interview med den amerikanske talkshow-vært Oprah Winfrey.

I klippet fra interviewet fortæller Markle, at hun er blevet 'forrådt' af sin far, efter han samarbejdede med den britiske presse op til brylluppet med Prins Harry.

Efterfølgende sagde Thomas Markle i et interview med 'Good Morning Britain', at han ikke har talt med sin datter siden før brylluppet. De blev gift maj 2018.

- Sidste gang, vi talte sammen, var det over sms, og jeg lå i en hospitalsseng efter et hjerteanfald. Jeg var nødt til at fortælle, at jeg ikke kunne rejse for at deltage, lød det fra Thomas Markle.