Meghan-tegning skaber vrede

Det franske satire-magasin Charlie Hebdo vækker opsigt igen. Denne gang beskyldes de for at gøre grin med Black Lives Matter-bevægelsen

En tegning på forsiden af Charlie Hebdo skaber vrede.

Magasinet er kendt for at gå til grænsen med deres satire, men denne gang beskyldes de for at være gået for langt.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Mirror, Daily Mail og Insider.

På forsiden af magasinet ses den britiske dronning, der knæler på Meghan Markles hals. Ved siden af står der, 'hvorfor Meghan forlod Buckingham', hvortil Meghan Markle på tegningen svarer, 'fordi jeg ikke længere kunne trække vejret'.

Tegningen vækker opsigt, fordi den er en henvisning til drabet på afroamerikanske George Floyd i USA, som afgik ved døden, mens en politibetjent knælede på hans hals.

George Floyds død ledte til protester verden over i 'Black Lives Matter'-bevægelsen, og den bevægelse beskyldes Charlie Hebdo nu for at nedgøre.

'Forkert på alle niveauer'

Forsiden på magasinet vækker nu opsigt på sociale medier, hvor flere tilkendegiver, at de ikke finder budskabet i orden.

En af dem er Dr. Halima Begum, som er administrerende direktør hos tænketanken Runnymede, der arbejder for racelighed i Storbritannien.

'Charlie Hebdo, det her er forkert på alle niveauer. Dronningen som George Floyds morder, der knuser Meghans hals? Meghan der siger, at hun ikke kan trække vejret? Det her skubber ikke grænser, får nogen til at grine eller udfordrer racisme. Det nedgør sagen og skaber splid over hele linjen,' skriver Halima Begum i et opslag på Twitter.

Hun er bestemt ikke alene om den opfattelse, som har fået mange brugere på særligt Twitter til tasterne.

Bekymrede for hudfarve

Forsiden kommer, efter Harry og Meghan i et interview med tv-værten Oprah Winfrey valgte at tale ud om deres forhold til det britiske kongehus.

Interviewet vakte i den grad opsigt, og her fortalte de blandt andet, at man i det britiske kongehus havde været bekymrede for, hvor mørk parrets søns hudfarve ville være, når han blev født.

Det har ledt til beskyldninger om racisme i kongehuset, som Harrys bror, prins William, dog var hurtigt til at skyde ned.

- Vi er absolut ikke en racistisk familie, lød det fra prinsen.

- Vi er absolut ikke racister