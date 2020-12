Meghans svoger sigtet for vold

Hertuginden af Sussex, Meghan Markle, der er gift med den britiske prins Harry, er nu kommet i mediernes søgelys igen. Dog ufrivilligt.

Det drejer sig om en usædvanlig voldssag, hvor hendes 62-årige svoger, Mark Phillips, der er gift med hendes storesøster, Samantha Markle, nu er blevet anholdt og sigtet for vold mod netop Samantha Markle, der i øvrigt er handicappet og sidder i kørestol.

Det skriver flere medier heriblandt Daily Mail, New York Post, Mirror og The US Sun

Megans 62-årige svoger Mark Phillips ses her på et forbryder-foto. - Foto: Polk County Jail.

Det britiske medie Daily Mail har fået fat i en rapport om anholdelsen, der bekræfter historien.

Her fremgår det, at betjente blev sendt til Samantha Markles hjem i Lakeland i staten Florida klokken 01.00 om natten den 14. december, efter at parret havde startet et skændsmål i forbindelse med, at den handicappede Samantha ønskede hjælp til at benytte toilettet.

Den 56-årige Samantha Markle fortalte politiet, at Mark Phillip havde slået hende i hovedet i forbindelse med skændsmålet.

Megan Markle og prins Harry fotograferet i 2017. Foto: AP.

Ifølge rapporten fra politiet var Mark Phillips blevet vred, efter at Samantha Markle havde bedt ham om at hjælpe hende ind på toilettet, og så slog han hende på højre side af ansigtet i området omkring øret, mens hun sad i sin kørestol.

Den 62-årige Mark Phillips blev indsat i fængslet Polk County Jail. Han blev dog efterfølgende løsladt samme dag. Mark Phillips skal fremstilles i retten på en dato i det nye år.

Megan Markle og hendes halvsøster Samantha er ikke på god fod med hinanden. Men Samantha Markle har dog øverst på sin Facebook-profil et billede af sig selv sammen med Meghan.

Herunder kan man i et Facebook-opslag fra Daily Mail se billedet af Megan og Samantha samt et billede, hvor Samantha Markle ses sammen med sin mand, Mark Phillips.