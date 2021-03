Mel Gibson om coronavirus: - Det er den underligste ting

I sommer kom det frem, at skuespiller og instruktør Mel Gibson, 65, i april måned havde været smittet med coronavirus og i den forbindelse lå indlagt i en uge.

Nu fortæller han første gang offentligt om sin oplevelse med den frygtede virus i et interview med mediet Extra.

- Man har det ret dårligt i et stykke tid. Men i mit tilfælde var de ikke nødt til at bruge respirator eller sådan noget. Og jeg fik det godt igen, siger han.

Han beskriver desuden virussen som 'den underligste ting'.

- Det føles ikke naturligt overhovedet, det føles ikke som noget, man nogensinde ellers har oplevet, siger han.

Han fortæller dog ifølge mediet jokende, at han nu har det godt, og at han 'stadig kan gå på toilettet selv'.

Forsinket nyhed

At Gibson lå indlagt i april, kom først til offentlighedens kendskab i juli måned, hvor en repræsentant for stjernen kunne bekræfte historien over for The Daily Telegraph.

Smittet med coronavirus: Indlagt i en uge

- Han blev testet positiv i april og tilbragte en uge på hospitalet. Han blev behandlet med lægemidlet Remdesivir, mens han var på hospitalet, og han er blevet testet negativ mange gange efter det, men er også blevet testet positiv for antistoffer, lød det fra talspersonen.

Mel Gibson med sin 35 år yngre kone, Rosalind Ross. Foto: Ritzau Scanpix

Den 65-årige skuespiller, der blandt andet er kendt for filmen 'Braveheart', er gift med Rosalind Ross, 30.

De har sammen en søn på fire år. Derudover har Mel Gibson otte børn fra to tidligere forhold.

Mel Gibson har en lang række skandaler bag sig, blandt andet spirituskørsel. Læs mere om hans og andre stjerners vildeste spritkørsler her (+).