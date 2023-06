Mentalt presset: Verdensstjerne aflyser atter koncerter

Hvis man havde glædet sig til at høre 'Someone You Loved', 'Before You Go' eller 'Fade' i den nærmeste fremtid, så er der desværre dårligt nyt.

Den skotske sanger Lewis Capaldi aflyser nu alle koncerter frem til sin koncert i Glastonbury 24. juni. Det skriver han på sin Instagram.

Både det fysiske og mentale helbred sætter nemlig en stopper for sangeren, der har valgt at 'tage et øjeblik til at hvile og komme sig'.

'Jeg har brug for at tage de her tre uger til at være Lewis fra Glasgow, bruge tid med min familie og mine venner og lave 'normalt liv'-ting, som er vigtige for at få det bedre,' skriver han blandt andet i sit opslag.

Verdensstjernen skulle blandt andet have spillet i Trondheim i Norge, men det bliver der ikke noget af for nu.

Til alle de mennesker, der skulle have været til koncert med den skotske stjerne, undskylder han.

'Jeg ved, at mange af jer har brugt penge på rejse og hotel, som jeg i øvrigt sætter meget pris på i de her økonomiske tider, så jeg er meget ked af, hvis det har betydning for jer,' skriver han.

Ikke første gang

Det er ikke mere end nogle måneder siden, hvor 'Before you go'-sangeren også blev nødt til at aflyse koncerter, fordi han 'kæmpede med sin stemme.'

Det annoncerede han på Twitter, hvor han undskyldte til de fans, der skulle til koncerter i byerne Zürich og Milano.

'Hader at skuffe jer allesammen, og det her er det sidste, jeg har lyst til at skrive. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan med hvile og medicin for at være klar til Barcelona og fremefter,' skrev han dengang.

Nogle danske fans var dog heldige at kunne høre den skotske 'Pointless'-sanger, da han for et par uger siden besøgte Jelling Festival. Til koncerten spillede Lewis Capaldi blandt andet nogle sange fra sit nye album 'Broken by Desire to be Heavenly Sent (Vertigo/Universal), som udkom 19. maj.

Et album, som Ekstra Bladets musikanmelder Thomas Treo gav tre ud af seks stjerner.