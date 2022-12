Michelle Obama reagerer på dødsfald: Knust

'Jeg var knust, da jeg hørte om Stephen 'tWitch' Boss' død. Jeg lærte ham at kende gennem årene i forbindelse med mit 'Let's Move!'-initiativ og besøg i 'The Ellen Show'. Mit hjerte går ud til hans kone, Allison, og hans tre børn i denne svære tid.'

Sådan skriver Michelle Obama på Twitter efter den sørgelige nyhed om Stephen 'tWitch' Boss' død.

40-årige Stephen 'tWitch' Boss var Ellen DeGeneres' mangeårige DJ og producer og hans død blev onsdag bekræftet af CNN.

Michelle Obama var flere gange gæst på 'The Ellen Show', hvor hun har mødt ham, og så har han også arbejdet sammen med hende på kampagnen 'Let's Move!', hvor formålet var at reducere fedme og fremme en sund livsstil hos børn.

Den tidligere første dame er ikke den eneste, der har reageret på dødsfaldet. Også Jennifer Lopez havde bevingede ord til sin kollega, som hun arbejdede sammen med på danseprogrammet 'World Of Dance'.

'Twitch var sådan et lys og en smuk sjæl... Jeg er chokeret og dybt ked af det. Mit hjerte knuses for Twitch, hans kone og børn. Sender dig kærlighed og styrke.' skriver hun på Instagram.

Kris Jenner har også mødt Stephen 'tWitch' Boss flere gange i forbindelse med 'The Ellen Show'. Og i et Instagram-opslag deler hun også sin sorg.

'Mit hjerte er tungt i dag. tWitch bragte så meget latter og glæde til så mange mennesker, og jeg er så taknemmelig og velsignet over at have haft den tid sammen med ham på 'The Ellen Show', som jeg gjorde. Han var altid så venlig og fantastisk. Virkelig en speciel sjæl. Jeg er knust, og mit hjerte går ud til hans smukke kone, Alison, og deres børn Weslie, Maddox og Zaia. Jeg beder for jer alle og sender min kærlighed.'



Den berømte danser og skuespiller Maddie Ziegler har også reageret på det pludselige dødsfald med en Instagram-story.

'Nej, det her kan ikke ske. Jeg er i chok. Han var altid den mest venlige og respektfulde mand. Han lyste hvert et rum op. Jeg sender så meget kærlighed til hans smukke kone Allison og deres tre børn.' skriver den tydeligt berørte Maddie Ziegler.