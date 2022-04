Midt i fars shitstorm: Optræder skaldet i ny vild video

Willow Smith, der er blevet kronraget som sin mor, går sine egne veje, mens farmand Will Smith har sit at tænke på efter lussinge-gate. Hun optræder således på ny single sammen med latino-verdensstjerne, og musikvideoen er mere end bizar

Will Smith er netop blevet tildelt 10 års karantæne fra alle oscarshows og filmakademi-relaterede arrangementer eller aktiviteter, og hans karriere kan dermed synes i ruiner.

De fleste er i hvert fald enige om, at det kan blive særdeles svært for Will Smith at vende tilbage til filmens verden, efter han foran verdens tv-seere stak komikeren Chris Rock en lussing, efter han havde gjort grin med Will Smiths kones skaldethed.

Mens farmand oplever sit livs krise, kører datteren Willow Smith til gengæld med klatten for tiden som 21-årig. Willow Smith er både skuespiller og sangerinde, inspireret af far Will, der som bekendt både rapper og spiller skuespil, og som 11-årig storhittede Willow verden over med singlen 'Whip My Hair'.

Siden da har hun - trods udgivelsen af fire albums - ikke haft samme succes musikalsk, og ej heller på det hvide lærred har hun opnået noget bemærkelsesværdigt på trods af, at hun siden 2007 har været med i 10 film.

Nyt hit-forsøg

Nu forsøger hun så igen med at lande på hitlisterne - denne gang på en såkaldt 'featuring', hvor hun medvirker på en anden kunstners sang. Der er tale om latinoen Camila Cabello, tidligere medlem af pigegruppen Fifth Harmony, der netop blevet single efter splittet med kendis-ekskæresten Shawn Mendes.

'Havana'-sangerinden har således taget Willow Smith med på sin nyeste single 'Psychofreak'.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Alternativ påklædning

Videoen lever med sin specielle stil og effekter op til dens navn, og de to stjerner er godt klædt på til lejligheden.

Popstjernen Cabello optræder i et goth-inspireret look med højtaljet sort spandex-undertøj og sorte netstrømper sammen med knæhøje sorte læderstøvler.

Willow Smith er iklædt en sort læderjakke med en sort læder-bh og sort undertøj over en sort net-bodystocking. Hun har samtidig flere pigkraver om halsen og en tyk sølvring og læderbælte om livet. Hertil kommer sorte platformstøvler og en fed palet af makeup, der inkluderer fuchsia-læbestift og matchende øjenskygge.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jada Pinkett Smith med datteren Wilklow, 21, der har barberet håret af ligesom mor. Til højre manden bag verdens mest berømte lussing, Will Smith. Foto: Patrick T. Fallon/Ritzau Scanpix

Skaldet som mor

Willow Smith har siden sidste år været skaldet lige som sin mor, Jada Pinkett Smith. Hun lider dog ikke af sygdommen alopecia - pletskaldethed - som sin mor, og flere mener, hun derfor har ladet sig kronrage i sympati med sin syge forælder.

Første gang, hun lod lokkerne falde, var således under en virtuel Facebook-koncert sidste sommer. Her rendte hun rundt med stor afro-frisure, inden hun helt til sidst i den 47 minutter lange session sætter sig ned og bliver klippet skaldet af en medhjælper, mens hun spiller fuld spade på en guitar.

Det skete 16. juli 2021 - bare tre dage efter, at hendes mor debuterede som skaldet på et billede på Instagram.

Willow Smith erklærer dog, at det ikke alene handler om moderen. Hun har således også sagt, at hun fremover 'klipper sig skaldet på monumentale tidspunkter i sit liv'.

Se den specielle klipning her: