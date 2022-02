Midt i krig: Hollywood-stjerne i Ukraine

Sean Penn er rejst til Ukraine midt under invasionen, fordi han filmer en dokumentarfilm om krigen mellem Ukraine og Rusland

Rusland har torsdag invaderet Ukraine, og der er udbrudt krigslignende tilstande.

Alligevel er filmstjernen Sean Penn rejst ind i landet, hvor han også har mødtes med Ukraines præsident, Volodomyr Zelenskiy.

Sidstnævnte besøg har præsidenten selv delt i et opslag på Instagram.

Ifølge Daily Mail skriver præsidenten under billedet, 'jo mere folk ved om krigen i Ukraine, jo større er chancerne for at stoppe Rusland!'. Skærmbillede.

Historien om stjernens besøg er siden blevet nævnt i flere amerikanske medier, heriblandt New York Post og TMZ, og ifølge medierne skyldes besøget, at Sean Penn er i gang med at filme en dokumentarfilm i landet, som handler om netop krigen med Rusland.

Torsdag besøgte Sean Penn hovedstaden Kiev, hvor han deltog i et pressemøde om den russiske invasion.

Her deltager stjernen i pressemødet hos præsidenten torsdag. Foto: Ukrainian Presidential Press Service/Ritzau Scanpix

Det er ikke første gang, Penn besøger landet for at filme til sin dokumentar.

Tilbage i November var han ligeledes i Ukraine, dengang i den nu invaderede Donetsk-region, hvor han besøgte tropperne ved fronten.