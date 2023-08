Midt i skilsmissen: Hvad laver hun?

Alverdens medier har siden onsdag aften været travlt beskæftigede med historien om, at verdensstjernen Britney Spears skal skilles efter 14 måneders ægteskab med Sam Asghari.

Den 41-årige 'Toxic'-sanger har dog tilsyneladende rum til andre gøremål.

'Jeg køber mig en hest'

I hvert fald har hun torsdag formiddag dansk tid, mens overskrifter om den forestående skilsmisse har braget løs, været ved tasterne på Instagram for at dele en drøm med sine følgere.

På billedet sidder Britney Spears på en hest, og det har tilsyneladende inspireret hende.

'Jeg køber en hest snart. Så mange muligheder, det er ret svært!!! En hest hedder Sophie, og en anden hedder Roar. Jeg kan ikke beslutte mig!!', skriver hun til opslaget.

Undrer sig

Opslaget har da også fået flere til at undre sig. På det sociale medie X (tidligere Twitter, red.) vælter det ind med kommentarer om Spears' opslag.

'Hele verden er i chok over, at Britney skal skilles fra Sam Asghari. Britney er sådan: 'Jeg køber bare en hest', skriver en bruger, der krydrer sin kommentar med adskillige undrende emojis.

'Hun giver virkelig ikke en FUCK,' skriver en anden.

Vil modsætte sig særeje

Hverken Britney Spears eller 29-årige Sam Asghari har udtalt sig om den forestående skilsmisse.

Ifølge det amerikanske medie TMZ, der har fået indsigt i Sam Asgharis begæring om skilsmisse, ser det ud til, at Asghari vil forsøge at modsætte sig den ægtepagt, der blev indgået i forbindelse med brylluppet, som betød, at Britney Spears skulle beholde særejet over sine midler og ejendom.