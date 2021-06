Midt på scenen: Overrasker med stor hemmelighed

Stjerneparret bestående af rapperne Cardi B og Offset tog i den grad røven på deres fans under en fælles optræden til BET Awards natten til mandag dansk tid i Los Angeles.

Her indtog Cardi B under deres fælles optræden nemlig scenen med en ganske gravid mave, som fik frit udsyn i hendes stramme, stenbesatte outfit, der var gennemsigtig omkring maven.

Selvom det er tydeligt at se, at Cardi B er et godt stykke inde i sin graviditet, har hun og Offset formået at holde familieforøgelsen skjult for offentligheden indtil nu.

På Instagram har Cardi B og Offset ligeledes bekræftet, at deres andet barn er på vej.

Her har Cardi B delt et billede af den voksende mave støbt i gips, hvor hun skriver tallet '2' med henvisning til, at hun altså lige nu bærer på sit andet barn.

Her ses Offset og Cardi B på scenen til Award-showet, som foregik i Los Angeles. Foto: Johnny Nunez/Getty Images

Mange hilsner

Under billedet vælter det ind med lykønskninger fra fans og parrets kolleger.

'Tillykke - flere velsignelser', skriver dj Khaled.

'Tillykke', skriver realitystjernen Khloe Kardashian efterfulgt af en lang række hjerter.

For snart tre år siden blev Cardi B og Offset forældre til datteren Kulture. Offset har to to sønner fra tidligere forhold.

Carbi B og Offset blev gift i 2017.

De to har tidligere ikke lagt skjul på, at de har haft problemer i forholdet, og de har tilmed været i gang med at blive skilt. I efteråret 2020 søgte Cardi B således om skilsmissen. Allerede en måned efter fandt de dog sammen igen, og Cardi B trak sin anmodning om skilsmisse tilbage.

Nu ser det dog ud til, at lykken atter tilsmiler parret, der glæder sig til igen at blive forældre.