Midt under graviditet: Vil skilles

Hannah Lee Fowler, der er gift med countrysangeren Sam Hunt, har ansøgt om skilsmisse kun måneder før, at hun står til at skulle føde parrets første barn.

People er i besiddelse af dokumentet, hvor grunden til skilsmissen står anført som, at Sam Hunt har været konen utro.

Ifølge Hannah Lee Fowler har den 37-årige Sam Hunt gjort sig skyldig i 'usømmelig opførsel i ægteskabet' og 'utroskab'.

Det står i dokumenterne, der er blevet indset i Tennessee.

Parret har ikke tidligere offentligt fortalt om, at de ventede barn, men dokumenterne afslører, at parret står til at blive forældre i maj.

Hannah Lee Fowler anmoder om børnebidrag, hustrubidrag og forældremyndigheden over barnet.

Derudover ønsker hun sin egen bolig.

'Ægtemanden er skyldig i inhuman og ond opførsel over for sin partner, og det er farligt for denne at blive sammen med manden', lyder det i dokumenterne.

Parret har ikke ønsket at kommentere skilsmissen yderligere.

De to blev gift i 2017 efter flere års turbulent forhold.