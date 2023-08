Midt under interview: Måtte hastes af scenen

Skuespiller Drew Barrymore måtte forlade scenen under et interview

Et liveinterview i New York udviklede sig forleden til en rigtig ubehagelig oplevelse for skuespiller Drew Barrymore.

Midt under interviewet, der blev styret af skuespiller og sanger Reneé Rapp, måtte Barrymore nemlig hastes væk fra scenen og eskorteres i sikkerhed, da en blandt publikum afbrød interviewet ved at råbe til skuespilleren.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt The Independent og Huffington Post.

- Drew Barrymore!, råbte manden nede fra publikum, imens Reneé Rapp og Drew Barrymore snakkede om Rapps nye album.

- Åh min gud, ja, hej, svarede Drew Barrymore chokeret, kan man se i en video, der ligger på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.

Vagter greb ind

Manden fortsatte med at præsentere sig selv som Chad Michael Busto og skulle angiveligt være på vej op mod scenen.

Annonce:

- Du ved, hvem jeg er. Jeg har brug for at se dig på et tidspunkt, mens du er i New York, lød det videre fra manden.

Drew Barrymore blev herefter eskorteret væk fra scenen af Reneé Rapp, og vagterne på stedet greb ind over for manden.

Barrymore og Rapp vendte senere tilbage til scenen og gennemførte interviewet.

Det vides endnu ikke, hvad mandens hensigt var.

En talsmand for politiet i New York har udtalt til The Independent, at der ikke er indgivet nogen anmeldelse af hændelsen. Det har ikke været muligt for mediet at få en kommentar fra Barrymore selv.