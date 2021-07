Miley Cyrus støtter Britney

Miley Cyrus viser sin støtte til Britney Spears under en optræden i Las Vegas

Britney Spears er i øjeblikket på manges læber verden over, og ved åbningen af Resorts World 4. juli sang Miley Cyrus sit største hit 'Party in the U.S.A', hvor hun undervejs råbte 'Free Britney'.

I sangen nævnes rapperen Jay-Z og Britney, men under hendes optræden i Las Vegas, havde hun ændret i teksten.

- Vi elsker Jay-Z, men vi bliver nødt til at befrie denne bitch. Det hyler mig helt ud af den.

Det er ikke første gang, at Miley viser sin støtte til Britney. Under en optræden i NFL's TikTok Tailgate Super Bowl Pregame-show skreg hun 'Vi elsker Britney.'

I 2019 råbte hun også 'Free Britney' under en Memphis koncert.

Folkebevægelsen #FreeBritney fandt sted, da fans ønskede, at Britney Spears' far skulle slippe styringen af sin datter.

Kæmper for sit liv

Britney Spears kæmper i øjeblikket en kamp for at afslutte hendes værgemål, hun har været underlagt i 13 år.

Britney Spears bad i slutningen af juni en dommer i Los Angeles om at gøre en ende på det værgemål, som har betydet, at store dele af Spears' liv og økonomi er uden for hendes kontrol.

- Dette værgemål har gjort mere skade på mig, end det har gjort gavn, sagde Spears ifølge nyhedsbureauet AP på en videoforbindelse i en 20 minutter lang og følelsesladet udtalelse.

- Jeg fortjener at få et liv.

I 2008 blev sangerens far, Jamie Spears, udpeget som hendes værge, efter at Britney Spears var blevet tvangsindlagt på et psykiatrisk hospital i kølvandet på et sammenbrud, der blev beskrevet i flere medier.

Britney Spears har været forfulgt af skandaler gennem sin lange karriere. Ekstra Bladet har samlet nogle af dem her.