Milliardær-arving overrasker

23-årige Eve Jobs er arving til milliarder. Alligevel er hun ikke for fin til at trække i arbejdstøjet og tjene sine egne penge.

Under modeugen i Paris debuterede hun på catwalken som model for tøjfirmaet Coperni.

Eve Jobs er - som navnet antyder - datter af den afdøde Apple-grundlægger, Steve Jobs.

Steve Jobs efterlod ved sin død for 10 år siden konen Laurene Powell samt fire børn. Lisa Brennan-Jobs, der i dag er 43 år, Reed på 30, 26-årige Erin og familiens yngste, Eve på 23 år.

Lige som resten af sin familie har Eve Jobs både før og efter sin fars død levet et liv, der har været ret skærmet fra offentligheden. Men det blev der altså sat en midlertidig stopper for i Paris i denne uge.

- Jeg kan ikke sætte ord på, hvor ekstraordinær denne her kollektion er. Det var en ære at være en del af Copernis vision. Tillykke til min elskede Arnaud Valian, Sébastien Meyer og hele teamet, skriver hun på Instagram, hvor Eve Jobs også har postet et billede af det outfit, hun skulle vise frem på catwalken.

Her kunne hun ses i en panggrøn stram bluse, kort nederdel og et par hvide solbriller.

Det smarte modekluns står i skærende kontrast til det tøj, Eve Jobs ellers bevæger sig rundt i. Hun har i årevis været ridepige og har haft stor succes som springrytter.

Eve Jobs er en habil springrytter. Foto: Getty Images

Hestesport kan være en ret bekostelig affære, og Eve Jobs har da også haft glæde af, at hendes mor har støttet hende. Tilbage i 2016 købte Laurene Powell en ranch i Florida, hvor hendes datter kan pleje den store interesse for heste og spring.

Steve Jobs døde 5. oktober 2011, og sin biografi 'Steve Jobs', hvor Walter Isaacson førte pennen, beskrev han sin yngste datter som viljestærk, sjov og et fyrværkeri af en pige.