- Min søn gik amok på mig

Simon Cowells otteårige søn var ikke imponeret, da han så sin far tilbage på den elcykel, han to gange er styrtet på

Simon Cowell er god til meget, men hans evner på en elcykel er ikke højt på listen.

Mediemogulen har to gange været involveret i alvorlige styrt - i sommeren 2020 brækkede han ryggen, og i januar styrtede han igen, hvilket resulterede i et blødende ansigt og en brækket arm.

I en alder af 62 år har han dog tilsyneladende ikke lært af sine fejl, og for nylig satte han sig igen op på elcyklen. Mens han ikke selv har problemer med at køre på den, så forholder det sig dog helt anderledes med hans otteårige søn, Eric.

Det fortæller Simon Cowell til Daily Mail, hvor han beskriver sig selv som en ulykkesfugl, der dog ikke har tænkt sig at stoppe med at cykle.

- Jeg cyklede faktisk den anden dag. Jeg var et sted, hvor der ikke var en vej, og jeg tog cyklen med mig. Jeg tænkte, at jeg var nødt til at komme tilbage på cyklen, men så så Eric mig og gik amok. Han var så vred, at han fik mig til at trække den, siger Cowell til mediet.

- Vores roller er blevet byttet om, så jeg nu er barnet, og han er den voksne. Det er hylende morsomt.

Simon Cowell med sin partner, Lauren Silverman, og deres søn, Eric. Foto: Ian Walton/Ritzau Scanpix

Simon Cowell glæder sig over, at han ikke var nervøs, da han sad på cyklen. Faktisk nød han det, og han understreger igen:

- Jeg har ikke tænkt mig at stoppe. Jeg siger altid, at hvis man cykler, så vælter man på et tidspunkt.