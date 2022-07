Mindes afdød søn

Lisa Marie Presley, Elvis Presleys datter, sender en kærlighedserklæring til sin søn på to-årsdagen for hans død

'For flere år siden, på Mors Dag, fik min søn og jeg de her matchende tatoveringer på fødderne.'

Ordene er Lisa Marie Presleys, og de er skrevet på Instagram på to-årsdagen for hendes søn, Benjamin Keoughs, død.

'Det er en keltisk evighedsknude,' forklarer Presley i sit opslag, der fortsætter:

'Symboliserer, at vi vil være forbundet for evigt.'

Tirsdag var det to år siden, at Benjamin Keough, barnebarn af rockkongen Elvis Presley, mistede livet i en alder af 27 år af et skud fra egen hånd.

Knust og utrøstelig

I forbindelsen med Keoughs død udtalte Lisa Marie Presleys agent, Roger Widynowski, følgende i en pressemeddelse:

- Hun er fuldstændig knust, utrøstelig og ødelagt, men hun prøver at forblive stærk for sine 11-årige tvillinger og sin ældste datter, Riley. Hun forgudede den dreng. Han var hendes livs kærlighed.

Benjamin Keough var i offentligheden mest af alt kendt for at ligne sin verdensberømte morfar, Elvis, på en prik.

Benjamin Keoughs mor, Lisa Marie Presley, er Priscilla Presley og Elvis Presleys eneste datter. Lisa Marie slægter sin far på og er selv musiker.

Lisa Marie har været gift fire gange. Blandt andet med skuespilleren Nicolas Cage og kortvarigt også med Michael Jackson.