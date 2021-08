Mindes sin afdøde mand

Vanessa Bryant deler et rørende foto og en besked i anledningen af Kobe Bryants fødseldag

Hvis han levede i dag, ville Kobe Bryant være blevet 43 år.

Vannessa Bryant hylder derfor sin afdøde mand i et opslag til sine følgere på Instagram og udtrykker sin evige kærlighed til basketballstjernen.

'Tillykke med fødselsdagen, Papi. Elsker dig for altid. Evig kærlighed', står der under billedet af parret, der kysser hinanden.

Nyheden om Kobe Bryants død i januar sidste år kom som et chok for hele verden, da et helikopterstyrt sendte basketballstjernen og hans 13-årige datter, Gianna Bryant, i døden.

Vanessa Bryant og Kobe Bryant mødte hinanden i 1999, da de var blot henholdsvis 17 og 21 år gamle. De blev gift i april 2001.

Kobe Bryant blev 41 år. Han spillede i hele sin karriere for klubben Los Angeles Lakers, indtil han stoppede i 2016.

Savnet er stort

Vanessa Bryant er dog ikke den eneste, der savner sin mand.

Parrets ældste datter, 18-årige Natalia Bryant, mindes også sin afdøde far med et foto fra 2004.

Under billedet følger teksten: 'Tillykke med fødselsdagen far'.