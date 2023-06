Mini-Potter: Viser babyen frem for første gang

Harry Potter-stjernen Daniel Radcliffe viste sin nye baby frem under en gåtur i New Yorks gader

33-årige Daniel Radcliffe er ikke kendt for at dele meget ud af sit privatliv.

For nylig kunne man dog få et lille glimt af Harry Potter-stjernens privatliv, da han blev spottet med sin nye baby, der kom til verden for to måneder siden.

I selskab med sin faste partner gennem adskillige år, 38-årige Erin Darke, ser man den smilende filmstjerne på en gåtur i New York, mens han holder en baby hvilende på sin mave.

Passende til lejligheden blev billedet taget på fars dag.

Det skriver Hello! Magazine.

Det er endnu uvist, hvilket køn barnet har. Men at dømme ud fra barnets sokker med blå nuancer kunne man forestille sig, at det måske er en dreng.

Harry Potter-stjernen mødte sin skuespiller-kæreste Erin Darke under optagelserne til filmen 'Kill Your Darlings'. Parret har været sammen siden 2012 og er kendt for at været meget tilbageholdende med at dele ud af deres privatliv.

Annonce:

Det er meget sjældent, at man ser de to til offentlige arrangementer. Og det var da også først en måned inden fødslen, at parret afslørede, at de skulle have et barn sammen.

Erin Darke er bedst kendt for sin rolle som Cindy i tv-serien 'Good Girls Revolt'. Derudover har hun medvirket i flere spillefilm. Heriblandt 'Moonshine', 'Still Alice', 'Beside Still Waters' og 'Thank You for Your Service'.

Daniel Radcliffe er selvsagt bedst kendt for sin hovedrolle i de populære Harry Potter-film, som der er lavet otte af. Derudover har han medvirket i flere spillefilm samt vundet et utal af priser for sit skuespil.

Læs også: 'Harry Potter' skal være far