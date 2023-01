Misforståelse: Ingen slavebetaling fra kendt skuespiller

En caribisk embedsmand slår nu fast: Der er ikke et erstatningskrav mod Benedict Cumberbatch for den verdenskendte skuespillers families fortid som slavehandlere

Forleden kom det frem, at østaten Barbados var på vej med et erstatningskrav mod Hollywood-skuespilleren Benedict Cumberbatch, hvis familie drev en stor slavehandel fra 1728 og 100 år frem.

Nyheden kom frem i The Telegraph, men mandag udtalte en af de embedsmænd, avisen havde talt med, at den altså ikke holder, og at hans citater var blevet strammet.

David Comissiong, der er næstformand i Barbados' taskforce for erstatninger, slår fast:

'Til denne dato har hverken Barbados eller CARICOM (caribisk organisation, red.) officielt søgt erstatningskrav fra en europæisk familie,' skriver embedsmanden i et indlæg i Barbados Today.

Årsagen til, at man i udgangspunktet ikke søger erstatningskrav fra familier, er, at det er langt sværere at argumentere for, end når det drejer sig om virksomheder eller statslige myndigheder, forklarer han.

Slavehandel har både fyldt i Cumberbatchs professionelle karriere som skuespiller og i familiens mørke fortid. Foto: Ritzau Scanpix/Jaap Buitendijk

Slipper ikke

Historien om Cumberbatchs familie-fortid kom i kølvandet på en anden og mere sprængfarlig sag.

For det konservative britiske parlamentsmedlem Richard Drax har allerede fået erstatningskrav tilsendt fra både Jamaica og Barbados på grund af sin families slavehandel i Caribien for 400 år siden, skriver en række medier, herunder BBC.

Og i modsætning til Cumberbatchs tilfælde mener David Comissiong, at der altså tydeligvis er grundlag for at kræve erstatning fra Richard Drax' familie og ejeren af plantagen 'Drax Hall', skriver han.

Dermed ikke sagt, at der ikke på sigt kan rejses et erstatningskrav mod enkelte familier.

