Miss Universe gav opsang fra scenen

At kalde Miss Universe-konkurrencen en traditionsrig institution er ikke en overdrivelse. De seneste år er der dog sket væsentlige ændringer i konceptet.

Blandt andet var det i år første gang, at gifte kvinder og mødre fik lov til at deltage i konkurrencen.

Årets vinder, R'Bonney Gabriel fra USA, havde valgt at supplere sin orange badedragt med en matchende kappe. Foto: Ritzau Scanpix

Et andet nagelfast krav er der dog ikke blevet ændret på; nemlig alderskravet. Her må man stadig kun være maksimalt 28 år, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at ende øverst på podiet.

R'Bonney Gabriel vil bruge sin titel til at kæmpe imod forurening og kvindehandel. Foto: Ritzau Scanpix

Årets vinder, der blev kåret ved et storstilet show i New Orleans, blev Miss USA, R'Bonney Gabriel.

Hun er 28 år gammel, og nævnte i sin tale, at hun håbede på, at aldersgrænsen ville blive den næste, der ville blive ophævet.

- Personligt vil jeg gerne se, at aldersgrænsen bliver hævet, fordi jeg er 28 år gammel, hvilket er det ældste, man må være for at konkurrere. Mit favoritcitat er: Hvis ikke nu, hvornår så?' Som kvinde mener jeg ikke, at det er alderen, der definerer os. Tiden er inde, sagde hun fra scenen.

Andenpladsen gik til Amanda Dudamel fra Venezuela, mens Andreína Martínez fra Den Dominikanske Republik løb med tredjepladsen.