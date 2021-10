Mistænkt for drab på nøgen influencer fundet død

Det fik stor opmærksomhed, da den amerikanske influencer Alexis Sharkey pludselig forsvandt i slutningen af 2020, hvor hendes nærmeste ikke længere kunne kommet i kontakt med hende.

28. november 2020 stod det klart, at der var en tragisk årsag til hendes tavshed. Her blev hun nemlig fundet død og nøgen i en vejkant i det vestlige Houston.

Siden har mordet været uopklaret, men politiet har efterforsket sagen på højtryk. Og som efterforskningen er skredet frem, har mere og mere peget på influencerens 50-årige mand Thomas Sharkey, som hun var separeret fra, da hun forsvandt.

Det resulterede i, at han 29. september blev efterlyst af politiet og officielt navngivet som mistænkt for mordet, men han kommer ikke for retten. Onsdag blev han nemlig fundet død i sin datters hjem, hvor han havde skudt sig selv.

Det bekræfter politiet i Houston på et pressemøde ifølge flere medier - heriblandt People og CBS News.

Har du brug for hjælp? Der er en række tilbud til folk med selvmordstanker. Man kan blandt andet kontakte Livslinien, der tilbyder telefonrådgivning - 70 201 201

Efterforskningen viste, at der havde været flere voldelige episoder i deres forhold, og selvom de var gået fra hinanden, ønskede han ikke at afslutte ægteskabet.

På pressemødet kom det desuden også frem, at Thomas Sharkey havde været uærlig over for politiet igennem hele efterforskningen. Derudover flyttede han væk fra staten, kort efter hun blev fundet, selvom politiet forsøgte at arrangere et møde med ham for at få hans dna.

I august fandt politiet frem til, at han boede i Georgia, hvor de aftalte at mødes med ham. Det blev dog aldrig til noget, da han forsvandt igen.

- Han kom senere med en bizar forklaring på, hvorfor han forsvandt, og kort efter den episode flyttede han til Florida, fortalte politiet.

Mistænkt fra starten

Da Alexis Sharkey forsvandt og kort efter blev fundet dræbt, blev Thomas Sharkey lynhurtigt mistænkt på de sociale medier. Her undrede folk sig blandt andet over, at han ikke havde meldt hende savnet, da hun forsvandt.

Selv afviste han beskyldningerne og fortalte, at han havde fået dødstrusler.

Hvad der rent faktisk skete med Alexis Sharkey, får verden formentlig aldrig at vide. Men politiet er i hvert fald overbeviste om, at gerningsmanden nu er død.

- Efterforskningens konklusion var, at Thomas Sharkey, hendes mand, var den eneste person, der havde motiv til og mulighed for at begå mordet, sagde politiet på pressemødet.

Du kan læse meget mere om sagen og Alexis Sharkeys liv her.