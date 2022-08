Mistænkt for narkokørsel

Skuespilleren Anne Heche kørte forleden galt, og politiet undersøger nu, om hun havde indtaget stoffer eller alkohol forud for den voldsomme ulykke.

Det skriver mediet TMZ.

Ifølge deres kilder i Los Angeles Politi, fik myndighederne en kendelse til at tage en blodprøve, som man dog endnu ikke kender resultaterne af endnu.

Mediet skriver, at politiet mistænker skuespilleren for at have været påvirket på ulykkestidspunktet, men at det kan tage flere uger, før der foreligger nogle resultater.

Sådan så skuespillerens bil ud efter ulykken. Foto: Ritzau Scanpix

Sad fast i brændende bil

I flere døgn har den 53-årige amerikanske skuespiller kæmpet for sit liv på en intensivafdeling på et hospital i Los Angeles, efter hun fredag bragede ind i et hus og totalskadede sin bil.

Anne Heche, der kørte bilen, blev voldsomt forbrændt, i løbet af den halve time det tog for brandfolkene at få hende ud af den brændende bil.

Sent søndag amerikansk tid var hendes tilstand dog stabil, berettede CNN, der har oplysningen fra skuespillerens talsperson.

'Hendes familie og venner takker for jeres tanker og bønner og for at hendes privatliv respekteres gennem denne vanskelige tid', sagde talspersonen i en udtalelse til CNN.