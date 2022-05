Mistede alt efter anklager om sexchikane: Nu sagsøger han

Den britiske skuespiller Noel Clarke gik fra top til bund på rekordfart, da 20 kvinder - flere med navn og billede - sidste år stod frem i The Guardian og fortalte om en række seksuelle krænkelser, skuespilleren ifølge dem havde begået.

Kort inden havde 45-årige Clarke ellers modtaget det eftertragtede trofæ i BAFTA-prisuddelingens æres-kategori bedste britiske bidrag til filmmediet, men både prisen og hans medlemskab af BAFTA blev taget fra ham, da anklagerne så offentlighedens lys.

46-årige Clarke, som også mistede jobbet på serien 'Bulletproof' efter anklagerne, har hele tiden fastholdt sin uskyld, og nu vil han have rettens ord for det. Derfor har han nu sagsøgt BAFTA for æreskrænkelse ved retten i London. Det skriver flere medier - heriblandt Deadline.

Noel Clarke har også sagsøgt The Guardian Media Group, som stod bag den oprindelige artikel, samt Condé Nast, som ejer GQ magazine, der bragte et interview med journalisterne bag afsløringen.

Nyheden kommer blot en uge efter, at politiet meldte ud, at efterforskningen af anklagerne blev droppet, fordi man havde vurderet, at 'informationerne ikke når over grænsen, der kræves for en kriminalefterforskning'.

Klar til kamp

Nyheden om en mulig retssag overrasker BAFTA.

'For et år siden var BAFTA åbne omkring, hvad der førte til, at hr. Clarkes pris og medlemskab blev suspenderet efter seriøse anklager om befamling, chikane og mobning fra 20 kvinder blev publiceret i The Guardian,' siger en talsperson.

Talspersonen understreger videre, at selvom nyheden kommer som en stor overraskelse, så er man klar til at gå i retten for at forsvare sig.