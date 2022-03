Mistede begge ben: Nu er hun hjemme igen

Den 21-årig modelaspirant Claire 'Clurby' Bridges er blevet udskrevet fra Tampa General Hospital i Florida, efter hun har fået amputeret begge ben. Det oplyser WTSP ifølge People.

Ifølge en GoFundMe-kampagne blev Claire 'Clurby' Bridges født med en alvorlig hjertefejl. Hun har kæmpet for sit liv siden 16. januar, hvor hun blev indlagt i respirator på intensivafdelingen, da hun blev smittet med covid-19.

På grund af komplikationer og livstruende infektioner måtte lægerne amputere begge hendes ben.

Nu er hun hjemme igen og ved godt mod.

På sin Instagram-profil har hun lagt flere billeder op, hvor hun storsmiler. Blandt andet fra sin 21-års fødselsdag.

'Taknemmelig for al den kærlighed og lykønskninger,' skriver hun.

Og for to dage siden skrev hun følgende:

'Jeg har det godt. Jeg får ergoterapi, fysioterapi og hjemmesygepleje flere gange om ugen, og jeg står op og bevæger mig meget mere. Og jeg får pillet sting ud i næste uge. Jeg kommer til at gå på ingen tid. Tak for jeres støtte.'

Et voldsomt positiv indstilling fra den unge kvinde, hvilket også hendes far har bidt mærke i.

'Præcis to måneder efter det hele startede, kunne Claire sidde op helt uden støtte. Det lyder måske ikke af meget, men for denne kriger er det en kæmpe sejr' ... 'Du har overvundet mere på to måneder, end nogen af os kunne forestille os i et helt liv,' skrev Wayne Bridges på Facebook 16. marts.

Pengene, der samles ind under GoFundMe-kampagnen, skal Claire 'Clurby' Bridges blandt andet bruge til lægeregninger og leveomkostninger.

Læs også - Ny forskning: Covid-19 kan have stor effekt på dit mentale helbred