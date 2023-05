Mistede job efter sex-snak: 'Jeg sagde intet upassende'

'Orange County'-stjernen Rachel Bilson er målløs over, at en samtale om sex har kostet hende et job

De fleste er nok blevet tvangsindlagt til at høre om en vens dødssyge sexliv.

Men det er nok de færreste, der ligefrem har mistet et job, fordi de talte om sex.

Det er dog tilfældet for skuespilleren Rachel Bilson, der for de fleste nok er kendt fra 00’er-hitserien 'Orange County'.

I sin podcast 'Broad Ideas' fortæller hun nemlig, hvordan hun netop har mistet et job, fordi hun tidligere på måneden åbnede op om sit sexliv i podcasten Women on Top.

Det skriver Variety.

Samtalen gik viralt, og stjernen var både ærlig og åbenmundet, da hun talte om sine orgasmer, at hun nyder missionærstillingen, men at hun også godt kan lide at blive ’kastet rundt med’.

'Jeg er målløs'

Rachel Bilson mener selv, at hendes kommentarer om sex var ’humoristiske’og blev sagt med 'et glimt i øjet’, men at de blev misbrugt til clickbait-rubrikker.

’Jeg mistede et job, fordi jeg talte åbent om sex. Jeg forstår slet ikke, hvordan det er muligt i denne tid. Jeg er målløs,’ siger hun i sin podcast og fortsætter:

’Havde jeg vidst, at jeg ville miste et job på det, så havde jeg måske brugt andre formuleringer, men jeg havde stadig sagt det. Det burde slet ikke være et tabu at snakke om’.