Mistede pludselig evnen til at gå: Kæmper for et normalt liv

Den tidligere pornostjerne Jenna Jameson har levet et sandt helvede i den seneste tid.

I starten af januar blev hun indlagt efter flere ugers smerter og opkast, og efter at hun havde mistet evnen til at gå. Tidligere på måneden gav hun sine fans en kort status på problemerne, som lægerne stadig ikke kendte årsagen til.

Men nu går det langt om længe den rigtige vej for hende. Det fortæller hun ifølge People i en række stories på Instagram.

- Jeg er langsomt, men sikkert ved at genopbygge styrke. Jeg går rundt, men med et gangstativ. Mine ben har mistet meget muskelmasse, så jeg knokler for at få det tilbage. Det her har været en udfordring fysisk, men jeg tror, at det har været en endnu hårdere mental udfordring. Meget udfordrende mentalt, fortæller hun i et klip.

Jenna Jameson i 2008. Foto: zz/Michael Germana/STAR MAX/IPx/Ritzau Scanpix

Her ligger Jenna Jameson i sengen, mens hun taler til følgerne. Her viser hun blandt andet, at hun kan løfte sine ben.

- Som I kan se, kan jeg godt bevæge mine ben. Jeg er ikke paralyseret, siger hun og fortæller, at det især handler om muskelmassen og en nerve, der løber fra låret ned til knæet, som skaber problemerne.

Hun takker desuden følgerne og siger, at selvom det ikke er en sjov situation, så nyder hun en stor udfordring - og det må man sige, at det her er.

- Jeg kæmper, og jeg sparker røv, siger hun og slår fast, at hun ved, at hun inden længe vil være tilbage på benene og i stand til at gå uden hjælp.

- Så vil mit liv være normalt igen ... altså, så normalt som det kan være med mig, griner hun.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

