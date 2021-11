Mister barnet: 'Jeg er i chok'

Sangeren Jessie J har delt en trist nyhed med sine følgere.

Den 33-årige har nemlig delt, at hun for nylig besluttede sig for at få et barn alene, men at hun sidenhen har mistet det igen.

'I går var jeg sammen med en ven, hvor jeg grinte og sagde, hvordan jeg skulle komme gennem min optræden uden at fortælle hele publikum, at jeg var gravid. I går eftermiddag var jeg så ved at bryde sammen. Det skete efter, at jeg havde været til min tredje scanning og de fortalte, at der ikke være noget hjerteslag', lyder det indledningsvist i det lange opslag.

Jessie J forklarer, at hun længe har ønsket sig at blive mor, og at hun derfor tog beslutningen om at gøre det alene.

'Det er det, jeg altid har villet, og livet er kort. At have været gravid er et mirakel i sig selv og en oplevelse, som jeg aldrig glemme, og som jeg ved, jeg kommer til at have igen', lyder det.

Lige nu er sangeren dog med egne ord 'i chok'.

'Jeg er i chok og sorgen er overvældende. Men jeg er stærk, og jeg skal nok blive okay igen. Jeg kender mange kvinder, der oplevet denne her smerte. Jeg føler en forbindelse til dem'.

Efter at have lagt sit opslag på Instagram har sangeren gennemført en koncert i L.A.