Mister millioner

90'er-stjernen James Van Der Beek har valgt at sagsøge radioudbyderen SiriusXM for brud på en indgået kontrakt om en podcast-aftale.

Den tidligere 'Dawson's Creek'-skuespiller kræver 5,2 millioner kroner i erstatning.

I søgsmålet lyder det – ifølge Van Der Beek – at han indgik en aftale med SiriusXM om en podcast-serie på 40 afsnit, der skulle afdække hans liv som skuespiller og far. Aftalen ville angiveligt minimum betyde en indtægt på 5,2 millioner kroner for skuespilleren, hvilket han altså nu vil have via rettens vej.

'Aftalen, som der var enighed om, gav eneret, så han (Van Der Beek, red.) ikke kunne arbejde på andre podcasts,' lyder det i sagsanlægget.

Annonce:

'Alligevel, efter projektet fik grønt lys og talrige tiltag var blevet foretaget af SiriusXM til at få podcasten i gang, så løb Sirius og Stitcher fra aftalen og fortalte Van Der Beek, at de ikke kunne levere,' lyder det videre.

Afviste roller

Ifølge Van Der Beek måtte han trække sig fra andre forretningsmuligheder med interesserede parter samt mulige nye roller som skuespiller på grund af den aftale, han mener at have indgået med SiriusXM.

Tidligere i år kunne James Van Der Beek og fruen fortælle, at glæden er tilbage i kendis-familien efter en hård tid.

Kæmpe galleri: Stripper-Simones liv i billeder

Efter misbrug og drabsforsøg: Endelig ovenpå