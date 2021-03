Sanger og skuespillerinde Demi Lovato fortæller om sit årelange stofmisbrug i podcasten 'Yeah No, I'm Not Okay'.

I podcasten taler hun om mange af de misforståelser, der er omkring stofmisbrug. Hun skyder blandt andet påstande om stofmisbrugere ned. Hun fortæller, at folk der har et stofmisbrug ikke nødvendigvis lider af spiseforstyrrelser eller selvskade.

Lægger nettet ned med ærligt billede

- Mit misbrug reddede mit liv. På samme måde som det næsten slog mig ihjel, reddede det mit liv, fortæller Demi Lovato, der brugte stofferne til at slippe væk fra de mørkeste tanker.

- Jeg vendte mig mod stofferne, fordi jeg var i stor smerte. Jeg ville ikke dø, og jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle gøre, fortæller Demi Lovato yderligere i podcasten.

Demi Lovato taler ud om sin overdosis.

Demi Lovato taler ud om overdosis: - Jeg blev hjerneskadet

Demi Lovato led i 2018 af en næsten fatal overdosis, efter hun ellers havde været clean i flere år.

I en trailer til en kommende dokumentar om stjernens liv, fortæller hun, hvordan stofferne var skyld i fleres flere slagtilfælde og et hjerteanfald.

Episoden efterlod stjernen hjerneskadet, og den dag i dag kan hun blandt andet ikke køre i bil.