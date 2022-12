Model kylet ud af restaurant

'Det er selvmodsigende at tage imod en kunde, hvis outfit ikke passer'.

Ordene kommer fra Erika Helin, der tilbage i 2018 konkurrerede i Miss Finland-finalen. Modellen har for nylig været på restaurantbesøg i den finske hovedstad, Helsinki. Og det blev et ubehageligt et af slagsen.

For ifølge Erika Helin blev hun bedt om at forlade restauranten Teatter, da hendes tøj var 'for upassende' til spisestedet. Det har modellen ytret i flere stories på Instagram ifølge The Sun og den finske avis Iltalehti.

Medierne beretter, at Erika Helin talte med nogle venner i restauranten, da en sikkerhedsvagt bad hende om at forlade stedet.

Det var angiveligt på grund af hendes lyserøde top og sorte korte nederdel, at hun blev smidt ud.

Ikke velkommen

Ifølge Erika Helin kritiserede sikkerhedsvagten højlydt hendes tøj. Derudover fik modellen at vide, at hun ikke var velkommen i restauranten.

'Det forbliver et mysterium, hvorfor han (vagten, red.) opførte sig så aggressivt og ønskede at blive personlig', siger Erika Helin på Instagram.

Den finske avis har efter episoden talt med Pekka Tyynilä, som er ansvarlig for driften i restauraten.

Tyynilä fortæller, at han har haft en samtale med Erika Helin, og at de sammen er nået til 'en forståelse af episoden'.

Han fortæller også, at den finske model er velkommen i restauranten igen i fremtiden. Hvis hun altså ønsker det.

