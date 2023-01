Model langer ud efter tv-vært: - Det her er så fucked

'Det her er så fucked. Hun tigger hende bogstaveligt talt om at stoppe'.

Sådan lyder den berømte model Emily Ratajkowski's kommentar på et gammelt klip fra talkshowet 'The Ellen DeGeneres show', der er gået viralt på TikTok. Det skriver New York Post

Klippet er fra 2012, hvor Taylor Swift bliver interviewet af værten Ellen DeGeneres, og sangerinden er tydeligvis utilpas i situationen, hvor hun bliver spurgt ind til, hvem hun har været i romantiske forhold med.

Klippet fra 2012 er sat op imod et Taylor Swift-interview i 2019 fra et andet program.

Her forklarer Swift, hvordan hun følte sig utilpas, da hun var yngre, og folk oftests kun ville tale med hende om, hvem hun kissemissede med.

- De lavede slideshows af mit datingliv og viste folk, som jeg havde siddet ved siden af til en fest engang, siger Taylor Swift blandt andet i klippet.

Se selv videoen herunder:

Giftig og uhøflig

Ellen DeGeneres havde et hårdt år i 2020, hvor hun fik en hel del kritik.

Blandt andet var der en lang række medarbejdere bag kulisserne på hendes show, som stod frem og fortalte om et forfærdeligt og giftigt arbejdsmiljø, hvor de samtidig fremstillede showets altoverskyggende boss, Ellen DeGeneres, som en tyran, der hundsede med alt og alle og led af humørsvingninger bag kulissen.

'The Ellen DeGeneres Show' blev optaget i over 19 år. Foto: Richard Shotwell // Ritzau Scanpix

Dette resulterede i, at hendes show blev stoppet i 2022.

Derudover er der flere gæster i showet, som efterfølgende har fortalt, at værten ikke er helt så sød, som det lader til på skærmen.

Brad Garett fra 'Alle elsker Raymond' udtalte blandt andet i 2020 til People, at DeGeneres' dårlige opførsel var 'almen viden'. Hvilket skuespilleren Lea Thompson erklærede sig enig i på Twitter.