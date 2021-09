Modeldatter nægter at skjule sygdom

Sammen med sin berømte model-mor, Kate Moss, indtog Lila Moss forleden catwalken under modeugen i Milano. En detalje vakte opsigt

Mor og datter, den 47-årige model Kate Moss og Lila Moss - der i dag, onsdag, fylder 19 år, var tidligere på ugen på job sammen under modeugen i Milano.

Her delte de catwalk under eventen Fendace - et samarbejde mellem modehusene Fendi og Versace.

Mor præsenterede en kort sort kjole, men det var Lila Moss, der efterfølgende er blevet talt om.

Kate Moss på catwalken i en creation skabt i samarbejde mellem modehmærkerne Fendi og Versace. Foto: Ritzau Scanpix

Da den unge model indtog catwalken iført jakke med guld-detaljer og en højt skåret badedragt, var det hende, der løb med opmærksomheden. Og ikke kun på grund af beklædningen - men på grund af en lille insulin-pumpe på hendes venstre ben.

Egentlig var det tøjet, der skulle være i fokus under Lila Moss' gang på catwalken, men den lille hvide pumpe på hendes lår, endte med at stjæle fokus. Foto: Ritzau/Scanpix

På Instagram har hun lagt et billede op fra showet, og i kommentarerne hyldes hun - ikke mindst af andre diabetikere - for ikke at skjule sin sygdom.

Det var sidste år, at Lila Moss for første gang fortalte, at hun havde fået konstateret type 1-diabetes.

Den gang sagde hun, at hun ønskede at skabe opmærksomhed om og øge kendskabet til. Et løfte som hun altså i den grad indfriede på catwalken.

Lila Moss var bare 14 år, da hun gik i sin berømte mors fodspor.

I 2018 blev hun 'ansigt' for Marc Jacobs, og sidste år catwalk-debuterede hun under modeugen i Paris.